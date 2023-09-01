В Калуге поймали 18 мигрантов

При проведении профилактического мероприятия сотрудники полиции задержали в Калуге 18 мигрантов, сообщили в пятницу, 1 сентября, в пресс-службе УМВД. Всего было проверено 30 общежитий.

Сотрудникам внутренних органов удалось пресечь 7 административных правонарушений.

3 иностранца нарушили правила въезда и пребывания на территории страны, 4 гостя из ближнего зарубежья нарушили Трудовой кодекс.

В полиции пообещали, что профилактика на территории Калужской области будет продолжена.

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