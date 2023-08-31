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Калужане смогут бесплатно подключить домашний интернет до конца года

Опубликовано: 31.08.2023 17:34 0 195
Калужане смогут бесплатно подключить домашний интернет до конца года

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Tele2 предлагает клиентам протестировать фиксированный интернет на льготных условиях. При первом подключении услуги до 26 сентября 2023 года новые пользователи получат домашний интернет бесплатно до конца года.

Клиенты Tele2 могут добавить к тарифу мобильной связи высокоскоростной безлимитный домашний интернет. При первом подключении до 26 сентября 2023 года клиент получает услугу бесплатно до конца года. Специальное предложение доступно при выборе любой скорости передачи данных.

Оформить заявку на подключение пользователи Tele2 могут в салонах оператора, либо в личном кабинете мобильного приложения. Заявка через мобильное приложение имеет ряд преимуществ: не выходя из дома можно проверить наличие технической возможности подключения по домашнему адресу, выбрать скорость передачи данных, время установки оборудования.

Подробнее об услуге на сайте tele2.ru.

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Опубликовано: 31.08.2023 17:34 0 195
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