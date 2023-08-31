Георгий Юрданов возглавил ВТБ в Калужской области

Управляющим ВТБ в Калужской области назначен Георгий Юрданов. Он будет отвечать за региональные подразделения банков ВТБ и «Открытие, их дальнейшее объединение, рост финансовых показателей по всем направлениям бизнеса, а также развитие сети и увеличение клиентской базы.

Георгий Юрданов окончил Российскую правовую академию по специальности «Юриспруденция. Государственное право» и Калужский государственный университет им. Циолковского по направлению «Математика с дополнительной специализацией». Завершил президентскую программу подготовки управленческих кадров, обучение в Стокгольмской школе экономики и школу управления «Сколково». В банковской сфере работает 15 лет. Карьеру начал в 2007 г. в калужском подразделении ВТБ, которое в дальнейшем возглавил. Более трех лет руководил Альфа-Банком в регионе. В 2017 г. стал управляющим «Открытие» в Калужской области.

«Калужская область – территория с многоотраслевой экономикой, представленной секторами машиностроения, металлообработки, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. ВТБ на рынке банковских услуг региона занимает одну из лидирующих позиций, и мы видим благоприятные перспективы для их усиления. В первую очередь – в части работы с новым для нас массовым сегментом клиентов с доходами до 75 тыс. рублей. В следующем году это направление станет для ВТБ стратегическим, а усиление команды регионального подразделения в Калужской области позволит банку стать ближе к своим клиентам. Немаловажной задачей также является объединение ВТБ и «Открытия», активный этап которого начнется уже в начале 2024 г. Для нас очень важно сделать переход клиентов «Открытия» в ВТБ максимально комфортным», – прокомментировал назначение руководитель департамента администрирования сети ВТБ Сергей Нечаев.

«Сегодня ВТБ обслуживает в регионе свыше 76 тыс. розничных и 5 тыс. корпоративных клиентов. Основная задача для нас – сохранение и улучшение качества предоставляемых сервисов во всех каналах продаж. Ключевым направлением работы с населением остается адресная социальная поддержка, развитие услуг для регулярных финансовых операций, цифрового и семейного банкинга. Еще одной задачей станет укрепление корпоративного блока – банк нацелен активно оказывать компаниям и предприятиям региона полную профессиональную экспертизу в рамках льготного финансирования, а также предлагать выгодные условия размещения средств и гарантийных обязательств», – отметил управляющий ВТБ в Калужской области Георгий Юрданов.

Сеть отделений ВТБ в Калужской области представлена 5 точками продаж. По итогам первого полугодия 2023 г. совокупный кредитный портфель регионального подразделения составил 25,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц превысил 28,3 млрд рублей.

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