В Калуге выписали из больницы женщину, пострадавшую в страшном ДТП на улице Кирова

В четверг, 31 августа, в Калуге из больницы выписали женщину, которая неделю назад пострадала в страшном ДТП на улице Кирова, когда водитель «Тойоты» в состоянии наркотического опьянения выехал на тротуар и сбил 11 человек.

- Вчера из больницы выписали четырехлетнюю Русалину. А сегодня и ее маму, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Обеим еще предстоит восстанавливаться после страшной аварии. Но теперь семья снова вместе, и это самое главное.

В больницах остается еще семь пострадавших в этой аварии.

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