Главные культурные события сентября назвали в Калужской области

В четверг, 31 августа, в министерстве культуры и туризма Калужской области рассказали о мероприятиях в регионе на сентябрь.

2 сентября – "Фестиваль воздушных змеев", Жуковский район, территория МУзея МУсора

2 сентября – "Натальин день", Дзержинский район, музей-заповедник "Полотняный завод"

2 сентября – Первая выставка исторической техники «Спутник», Калуга, набережная Яченского водохранилища

2 сентября – Спортивная регата, Калуга, Яченское водохранилище



5 сентября – Открытие 2-го сезона краеведческого лектория в Обнинске, офис ТИЦ



7-30 сентября – XVII Фестиваль искусств "Калужская осень", г. Калуга, Дом музыки

7-10 сентября – Международные соревнования по стрельбе из лука, спортшкола по футболу "Калуга"



8-10 сентября – мотофестиваль "Big Twin Fest", Тарусский район, б/о "Усадьба Отрада"



9 сентября – семейный фестиваль "Тыква.лайф", г. Сухиничи, б/о "Клёвое место" – в рамках проекта "Сельское лето"

9 сентября – фестиваль "Хлудневский промысел", пос. Думиничи



14 сентября – Открытие 59-го сезона Калужского ТЮЗа. Премьера спектакля "Вишневый сад" по пьесе А.П. Чехова, Калуга, ТЮЗ



15-17 сентября – Праздник топтания винограда, г. Юхнов, парк-отель «Айсберг Угры»



16 сентября – Областной праздник, посвященный 80-й годовщине освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, Куйбышевский район, Безымянная высота

16 сентября – Кукуруза.Рarty, Тарусский район, загородный отель "Welna Eco Spa Resort"

16 сентября – Всероссийский день бега «Кросс Нации»

16-17 сентября – Международный фестиваль культуры коренных народов Северной Америки "Типи-фест", Боровский район, ЭТНОМИР



23 сентября - Праздник в честь дня рождения отеля-заповедника "Лесное", Малоярославецкий район, с. Недельное

23 сентября – Фестиваль активного отдыха "Закрытие туристического сезона". Жуковский район, б/о "Т-парк" – в рамках проекта "Сельское лето"

23 сентября – Театрализованное шоу в «Сафари Паркъ», Износковский район, дер. Гамзюки

23-24 сентября – Фестиваль "Живое родительство", Калуга, ИКЦ



28 сентября – Ледовое шоу "Русские сезоны", Калуга, Дворец спорта "Центральный"

28 сентября – Открытие 79-го сезона Калужской областной филармонии. Премьера оперетты Имре Кальмана "Мистер Икс", Калуга, концертный зал Калужской областной филармонии.







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