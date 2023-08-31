«Газпром газораспределение Калуга»: надёжность и безопасность людей

Компания «Газпром газораспределение Калуга» уже 70 лет работает на рынке транспортировки газа потребителям, занимается эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства, строительством и проектированием газопроводов, а также обслуживанием внутридомового газового оборудования жителей Калужской области.

В преддверии профессионального праздника — ​Дня работника нефтяного и газового хозяйства мы хотим рассказать об основных задачах, стоящих перед большим коллективом компании.

Одним из приоритетных направлений, определённых Президентом страны, является программа догазификации, которая позволяет бесплатно провести газ к границе земельного участка.

Более 11 тысяч владельцев частных домов уже заключили договоры на догазификацию, а более семи тысяч жителей уже пользуются газом благодаря социальной программе. Основным условием участия в программе является расположение вашего дома в газифицированном населённом пункте. Также важно, чтобы дом был зарегистрирован в установленном порядке, а газ планировалось использовать для личных нужд.

В Калужской области продолжается и программа газификации, что является для нас важной ежедневной работой.

ПАО «Газпром» и Калужская область подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации Калужской области на 2021–2025 годы. Программа предусматривает строительство межпоселковых газопроводов. Общий объем инвестиций компании и региона на газификацию Калужской области за пять лет по программе составляет 23,8 миллиона руб­лей. В результате реализации новой программы на 2021–2025 годы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона.

Ещё одно немаловажное направление деятельности компании — ​техническое обслуживание газового оборудования жителей области. Это большая ответственность за безопасность и комфорт потребителей. Тема безопасного использования газа является актуальной на сегодняшний день и требует особого внимания со стороны газовиков и жителей области.

С 1 сентября 2023 года вступают в силу поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», согласно которым изменяются требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Собственникам многоквартирных домов будет необходимо перезаключить договор о техническом обслуживании газового оборудования со специализированной организацией. В Калужской области их несколько, в том числе и «Газпром газораспределение Калуга».

Данные изменения потребовали колоссальной подготовки и добавили большой объём работы.

Стоит отметить, что газификация и техническое обслуживание газового оборудования имеют большую значимость для жителей Калужской области. Природный газ приносит тепло и уют в ваши дома.

На нашем предприятии трудятся более двух тысяч человек, у нас 6 филиалов в регионе. Организация уделяет большое внимание вопросам безопасности на производстве, обеспечению максимально комфортных условий труда и профессионализму сотрудников. Регулярно проводятся обучение и переподготовка специалистов компании.

Бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей, а также промышленных и коммунально-­бытовых предприятий — ​наша основная задача.

Справка

АО «Газпром газораспределение Калуга» входит в Группу компаний «Газпром межрегионгаз».

Компания осуществляет транспортировку природного газа, техническую эксплуатацию газораспределительных сетей, а также подключение объектов к газораспределительным сетям, техническое, аварийно-­диспетчерское обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

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