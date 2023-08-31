В Калужской области ограничили доступ к аварийным зданиям после вмешательства прокуратуры

По результатам проверки двух муниципалитетов Бабынинского района прокуратура установила, что на их территории есть аварийные заброшки, на которых могут пострадать подростки, сообщили в четверг, 31 августа, в пресс-службе надзорного ведомства.

С целью обеспечения безопасности несовершеннолетних, надзорное ведомство направило в суд два административных исковых заявления об ограничении доступа в аварийные здания со значительными повреждениями.

В данный момент исполнение решения суда контролирует прокуратура.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.