В Калуге устроят флешмоб с массовыми поцелуями

В следующую субботу, 9 сентября, в Калуге пройдет День поцелуя. Об этом сообщили в областном загсе.

На Театральной площади соберутся пары, которые ровно в 18:00 начнут целоваться.

- Будет весело, красиво, душевно и с любовью, - подчеркнули в загсе.

Напомним, в прошлом году в сквере у театра открыли скульптуру «Поцелуй».

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