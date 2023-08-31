В Калуге 6 из 10 жителей выступили за запрет арендных электросамокатов

В Калуге 63% жителей выступают за запрет арендных самокатов. Такие результаты опроса в четверг, 31 августа, опубликовал сервис SuperJob.

Те, кто не хочет видеть такие сервисы на улицах города, говорят, что самокаты опасны на тротуарах, на них часто ездят вдвоем, а самокатчики часто грубо нарушают ПДД.

В то же время против запрета проката электросамокатов выступают 18% калужан. Они уверены, что это удобный транспорт, но за нарушителями нужен больший контроль.

Накануне мы рассказывали об истории в Калуге, когда самокатчик сбил пешехода и сбежал.

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