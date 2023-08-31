В этом году в Калужской области поймали 28 черных лесорубов, размер причиненного вреда составил 7, 2 миллиона рублей. Треть от всех нарушений лесного законодательства составили именно незаконные рубки, сообщили в четверг, 31 августа, в региональном минприроды.



Выявляемость виновников по всей области возросла до 64%. В Боровском, Жиздринском, Калужском, Козельском, Людиновском и Ферзиковском лесничествах – 100%.



К уголовной ответственности было привлечено четверо человек, а к административной – семь. Добровольно нарушители выплатили 736 тысяч рублей, через суд взыскано 361 тысяча рублей.



- Для борьбы с черными лесорубами в регионе проводится патрулирование лесов с привлечением сотрудников правоохранительных органов и общественных инспекторов, усилена разъяснительная работа среди местного населения, - отметили в минприроды.





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