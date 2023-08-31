Калужане увеличили траты в магазинах и кафе

За январь-июль оборот розничной торговли области в Калужской области вырос на 1,2% по сравнению с таким же периодом 2022 года и составил 156,1 миллиарда рублей. Такие данные в четверг, 31 августа, опубликовал Калугастат.

Рынок продовольствия вырос на 1,7%. Траты на непродовольственные товары увеличились на 0,6%.

В кафе и ресторанах калужане оставили денег больше на 4,1%.

Расходы на различные услуги выросли на 3,1%.

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