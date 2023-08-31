«Работодатель года – 2023» в Калужской области: начался последний день голосования

В четверг, 31 августа, на нашем сайте завершается голосование по определению лучшего работодателя Калужской области в 2023 году. Отдать свой голос вы можете до конца этого дня, заполнив анкету на специальной странице.

Подведение итогов состоится в начале сентября.

На данный момент в Калужской области существует проблема кадрового голода, которая с каждым годом становится более острой. Одна из основных целей проекта показать жителям региона места с хорошими условиями труда.

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