Небо над Калужской областью осветила Голубая луна

В ночь на четверг, 31 августа, жители Калужской области наблюдали за вторым полнолунием за месяц. Такое явление называется Голубая луна.

Первое полнолуние августа было первого числа этого месяца. Почему же луна все-таки голубая? Как мы сообщали ранее, секрет кроется не в цвете, а именно в редкости двух полнолуний за один месяц. В английском языке есть афоризм Once in a Blue Moon, что переводится, как «Однажды при Голубой Луне», то есть что-то очень редкое.







Наши читатели прислали нам большое количество снимков необычного явления. Некоторые восторженно восклицали: «Луна сегодня светит как солнце!».







Есть снимкки, на которых все красоты вчерашнего явления можно рассмотреть детально.















Кто-то фотографиорвал луну из окон своих квартир.





Некоторые восхищались ее ярким светом на улице, во время ночных прогулок.











Некоторые калужане наблюдали за суперлунием в Сочи.







Следующее такое явление мы сможем наблюдать только в 2037 году.

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