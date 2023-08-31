Суд обязал горуправу Калуги предоставить комнату жильцам аварийного дома

В Калуге городскую управу через суд обязали предоставить семье жилье по соцнайму, так как их нынешняя комната в коммунальной квартире стала непригодной для проживания. Об этом рассказали 30 августа в объединенной пресс-службе судов региона.

Дом признали аварийным и подлежащим сносу в 2017 году. Расселить его должны до 2025 года.

Однако семье, которая обратилась в суд, должны предоставить жилье вне очереди.

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