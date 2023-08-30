В Калуге выписали из больницы четырехлетнюю девочку, пострадавшую в страшной аварии на улице Кирова

В среду, 30 августа, в Калуге из больницы выписали четырехлетнюю девочку Русалину, которая стала одной из пострадавших в страшном ДТП на улице Кирова на прошлой неделе. Тогда водитель в состоянии наркотического опьянения выехал на тротуар и сбил 11 человек.

- Впереди еще долгий процесс восстановления и реабилитации поврежденной ножки, - прокомментировал ситуацию с девочкой министр здравоохранения региона Константин Пахоменко. - Держу на контроле процесс лечения.

Девочка продолжит реабилитацию дома. В сломанную ногу ей вставили спицу. Фото девочки с папой опубликовал губернатор Владислав Шапша.

Как отметил Константин Пахоменко, по-прежнему в больницах находятся восемь человек, двое из них - подростки 16 и 17 лет. Шесть человек из реанимации переведены в отделения, в реанимациях в московских клиниках находятся подросток и женщина.

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