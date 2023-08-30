Геннадий Новосельцев с гуманитарной миссией посетил Первомайск

Председатель Законодательного собрания Калужской области вернулся из поездки в ЛНР и подшефный региону город Первомайск.
В ходе поездки спикер регионального парламента постарался посетить как можно больше объектов, в восстановление и ремонт которых вложили свои силы калужские строители и коммунальщики, где сегодня трудятся медики из Калужской области.
Один из таких - стоматологическое отделение местной районной больницы. Здесь с 28 августа по 9 сентября ведет прием бригада калужских стоматологов.
- Мы хотели, чтобы в Первомайске стоматологическое отделение соответствовало стандартам, было комфортным и для врачей, и для посетителей, а поход к зубному врачу перестал быть испытанием для мам и деток. Мне было очень приятно видеть, как девочка после процедуры встала с кресла, обняла и поблагодарила доктора, - рассказал Геннадий Новосельцев.
Встретился председатель регионального парламента и с директорами школ.
- Перед вами стоят две сложные задачи, выполнить которые нужно в кратчайшие сроки - после длительной «дистанционки» наладить полноценный учебный процесс и перейти на единые российские стандарты образования. Калужская область готова поддержать учреждения образования и способствовать их поэтапной модернизации, - отметил Геннадий Новосельцев.
Для первоклашек Калужская область приготовила 127 полностью укомплектованных рюкзаков, а для других ребят – 1500 школьных наборов. Все эти подарки спикер регионального парламента передал школьникам Первомайска.
С главой администрации Первомайска Сергеем Колягиным он обсудил вопросы дальнейшего восстановления и развития города. Калужская область и дальше будет оказывать помощь в их решении.
В Луганске Геннадий Новосельцев встретился с председателем Народного совета Луганской Народной Республики, Секретарем Луганского отделения «Единой России» Денисом Мирошниченко. На встрече обсуждались вопросы подготовки к проведению выборов в Единый день голосования. Председатель Законодательного Собрания Калужской области также поделился опытом реализации в регионе Народной программы "Единой России".
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