Калужский онкодиспансер: профессионализм врачей и современное оборудование на страже здоровья пациентов

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В областном онкодиспансере успешно справляются с самыми сложными случаями заболеваний

Калужский областной клинический онкологический диспансер (онкоцентр) — современное лечебно-­диагностическое учреждение, где жители Калужской области получают специализированную онкологическую помощь.

Онкоцентр — это восемь стационарных отделений на 340 коек и поликлиника на 150 посещений в день. Ежегодно в стационаре диспансера лечение проходят более 7 000 человек, проводится более 3 000 операций, а поликлинику посещают свыше 90 000 калужан.

О работе Калужского онкоцентра рассказал главный внештатный онколог Минздрава Калужской области, заместитель главного врача ГБУЗ КО «КОКОД» врач-онколог высшей категории Илья МОХОВ.

— Илья Вячеславович, какую медицинскую помощь можно получить в КОКОД?

— В Калужском областном клиническом онкологическом диспансере оказывается помощь населению как в рамках ОМС, по полису, так и в платном кабинете. В поликлиническом отделении ведут прием врачи-­онкологи всех направлений. Здесь можно сделать рентгенологические исследования, компьютерную томографию, магнитно-­резонансную томографию (МРТ), УЗИ, радионуклидные исследования, пройти эндоскопическую диагностику — гастро- и колоноскопию, в том числе под наркозом.

Мы используем все методы диагностики, необходимые для постановки диагноза злокачественного новообразования, проводим все лабораторные методы исследования, в том числе молекулярно-­генетические.

По полису ОМС врачи-­онкологи принимают пациентов в соответствии с действующей системой маршрутизации, то есть по направлению врачей городских поликлиник и больниц.

— Какие методы лечения используются в КОКОД и какую роль играет медицинское оборудование?

— В онкологическом диспансере занимаются злокачественными и доброкачественными новообразованиями. Наши врачи профессионально применяют три основных метода лечения: хирургический, лекарственную и лучевую терапии.

Диагностика новообразований требует высокоточной техники, поэтому в диспансере ежегодно обновляется диагностическое оборудование. Мы своевременно заменяем рентгеновские аппараты, маммографы, ультразвуковое и эндоскопическое оборудование на новое, позволяющее проводить обследования точнее и быстрее. В онкоцентре можно пройти исследования на аппаратах МРТ и СКТ, в том числе с контрастированием.

В отделениях хирургии активно используем малоинвазивные эндоскопические методики — оперируем через малые разрезы при помощи эндоскопов, что позволяет минимально травмировать ткани, за счет чего процесс восстановления пациента становится более легким и быстрым.

Мы используем все современные методы лучевой терапии. В прошлом году мы получили один из самых современных аппаратов лучевой терапии –линейный ускоритель Varian TrueBeam, есть новшества и в лекарственной терапии, мы применяем все последние разработки в лечении больных: гормональную, таргетную и иммуннуютерапии.

— Расскажите о наиболее сложных случаях в практике, когда благодаря действиям ваших коллег онкология отступила?

— У нас на диспансерном наблюдении находится пациентка 93 лет. Более года назад она поступила к нам с диагнозом «рак кишечника», к этому наложились кардиологические заболевания: сердечная недостаточность, порок сердца. Из-за тяжелых сопутствующих диагнозов ее направили в Москву в институт имени Герцена, но пока она ждала госпитализации, ее состояние стало ухудшаться. Наши врачи приняли решение провести операцию у нас. Все прошло успешно, теперь только наблюдаем нашу пациентку.

У другой пациентки обнаружили онкологию гортани и глотки с метастазами в лимфоузлы. Опухоль была обширная, распространилась на слизистую шейного отдела пищевода, в таких случаях показано удаление пищевода. Но тогда питание привычным путем становится невозможным. Наши хирурги, желая сохранить для пациентки возможность принимать пищу естественным путем, восстановили часть удаленного пищевода при помощи микрохирургической реконструкции, используя ее же ткани. Лоскут прижился, женщина выписана и уже вернулась к работе. Операция длилась 8–10 часов, хороший результат стал возможен благодаря слаженной работе целой бригады хирургов, врачей, медсестер операционной.

«Врач от Бога» — так говорят калужане о докторах Калужского областного онкологического диспансера, где профессионалы, заручившись доверием пациентов, уверенно противостоят серьезному противнику — онкологии.

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