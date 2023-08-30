В Калуге 50 ретроавтомобилей покажут на набережной Яченского водохранилища

В субботу, 2 сентября, на набережной Яченского водохранилища в Калуге состоится первая выставка исторической техники «Спутник». Посмотреть на ретроавтомобили можно будет с 10:00 до 17:30.

Организаторы обещают около 50 образцов техники. Это практически весь модельный ряд Волжского автозавода, классические модели ГАЗ, ЗАЗ, «Москвич» и другие. Также обещают редкие образцы иностранной техники.

Вход на мероприятие бесплатный.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.