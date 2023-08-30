В Калужской области лесники спасли троих заблудившихся человек

Вечером во вторник, 29 августа, в деревне Марютино Медынского района ушла в лес собирать грибы и не вернулась 79-летняя женщина.

В сумерках ее нашли лесничий Роман Фирсов и мастер леса Евгений Сергеев, сообщил министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.

Ранее в Дзержинском районе в лесу заблудилась семейная пара. Их нашел спустя два с половиной часа лесник Николай Платонов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.