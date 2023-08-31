Компания ООО «Фуяо Стекло Рус» приглашает на работу

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Приглашаем на работу ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА.

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

Оформление по ТК РФ

Стабильную своевременную заработную плату (от 40 000 до 70 000 рублей в месяц)

Сменный график работы (3 смены)

Компенсацию питания - 5 000 руб. в месяц

Доставку корпоративным транспортом по городу

Полное обеспечение средствами индивидуальной защиты

Предоставление общежития (в том числе семейного)

На некоторых участках надбавку за летнее время, дополнительный отпуск

Контакты:

Отдел персонала: 8 (4842) 90-96-13

Заполнить анкету и пройти собеседование можно по адресу:

г. Калуга, 1-автомобильный проезд, 6

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Все наши вакансии: https://kaluga.hh.ru/employer/918668?hhtmFrom=vacancy

Проголосовать за ООО «Фуяо Стекло Рус» в конкурсе «Работодатель года» можно здесь.

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