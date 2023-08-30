Эксперты назвали самую стабильную мобильную связь на курортах Северного Кавказа

Независимое исследовательское агентство TelecomDaily провело анализ качества покрытия сети сотовой связи в Нальчике, Дербенте, Махачкале, Грозном, Назрани, Владикавказе, Черкесске и на курортных комплексах Кезеной-Ам, Архыз, Ведучи и Эльбрус. Также измерения прошли на трассе «Кавказ» (Р-217).

В отчете аналитиков указано, что МТС лидирует по основным параметрам, отвечающим за стабильность соединения на большинстве курортов Северного Кавказа.

В республиках Дагестан, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Ингушетия и Чечня успешность загрузки страницы Кеплера, которая включает картинку, видео и текст, составила 98%.

В 8 из 11 точек замера, а также на трассе «Кавказ», самую быструю и успешную загрузку страницы Кеплера продемонстрировала МТС.

По уровню задержки сигнала (Ping) лучшими на Северном Кавказе стали — МТС (средний Ping —103,8 Мс) и «Билайн» (104,3 Мс). Каждый удерживает первое место в 5 городах из 11. У «Мегафона» высший показатель был в одной точке.

При этом сети всех операторов показали примерно одинаковый уровень LTE-покрытия — в среднем более 96% (от 84,5% на Эльбрусе до практически 100% в Архызе, Ведучи и Кезеной-Аме).

На трассе «Кавказ» у «Билайна» 92% базовых станций обслуживают в режиме LTE, у МТС — 83%, у «МегаФона» — 44%.

При этом на сети МТС зарегистрировано наиболее устойчивое интернет-соединение и самая быстрая загрузка страниц. На трассе «Кавказ» успешность загрузки страницы Кеплера составила: МТС — 97%, «Билайн» — 93%, «МегаФон» — 81%.

— Данные, которые мы видим в исследовании для нас вполне ожидаемы, — прокомментировала первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. - За последние два года мы улучшили сеть на трассе «Кавказ» сразу в нескольких регионах СКФО. В столицах республик и крупных населенных пунктах, в туристических местах работа над сетью не прекращается ни на минуту. Например, к текущему туристическому сезону мы обеспечили связью и мобильным интернетом самый популярный отрезок Сулакского каньона у поселка Дубки в Дагестане, в 2 раза ускорили мобильный интернет в поселках Домбай и Архыз, в замке Шатор-Эркен в Кабардино-Балкарии; установили дополнительное оборудование на Гара-Баши, что позволило ускорить мобильный интернет на склонах Эльбруса в 2 раза. Кроме этого МТС обеспечивает связью места, в которых никогда ее не было. Например, компания первой обеспечила связью аул Гарах и выкогорное село Куруш в Дагестане, а также горы Шалбуздаг и Ерыдаг рядом; село Даргавс и средневековый некрополь в Северной Осетии, первой провела 4G в несколько небольших аулов Ингушетии.

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