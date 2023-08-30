В Калужской области одинокая мать осталась без жилья и денег

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин занялся случаем одинокой матери из Калужской области, которая осталась без жилья и денег. Поручено возбудить уголовное дело, сообщили в среду, 30 августа, в информационном центре СК.

В 2014 году по программе «Молодая семья» женщина получила субсидию на покупку жилья. За эти деньги она купила половину жилого дома. Но позже выяснилось, что дом после незаконной реконструкции непригоден для проживания. В стенах там появились трещины, крыша протекает, на стенах грибок и плесень.

- Созданная местной администрацией комиссия признала дом аварийным, - заявили в СК. - В настоящее время заявительница с ребенком остались без жилого помещения и денежных средств. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.