Жители Калужской области увеличили траты на ювелирные украшения на 20%

За первое полугодие жители Калужской области потратили на ювелирные украшения 720,7 миллиона рублей. Результаты исследования в среду, 30 августа, опубликовал аналитический центр одной из крупных сетей по продажу ювелирки.

Средние траты на украшения у калужан выросли на 20% - до 5694 рублей.

По объему рынка ювелирных изделий Калужская область заняла 13 место в Центральном федеральном округе. В лидерах оказалась Москва, где рынок оценивается в 27 миллиардов рублей.

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