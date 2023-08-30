Жители Калужской области увидят суперлуние

В ночь на 31 августа жители Калужской области смогут наблюдать на небе огромную луну. Такое явление называется суперлунием. Спутник Земли будет находиться на минимальном расстоянии от планеты в момент полнолуния.

Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем в обычное полнолуние.

По прогнозам синоптиков, в эту ночь в Калуге и области ожидается переменная облачность без осадков.

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