Губернатор Калужской области заявил, что мигрантов не заставляют служить в армии для получения гражданства России

На днях в Обнинске одна из правозащитниц сообщила, что мигрантов, которые сдают документы на получение гражданства РФ, якобы заставляют подписывать контракт на службу в армии. Во вторник, 29 августа, эту ситуацию изданию «Подъём» прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Те же, кто жалуется, возможно, они не очень хорошо знают русский язык и им кажется, что им не предлагают, а заставляют заключить контракт, - заявил глава региона. - Но тогда нам такие граждане не нужны. Надо сначала выучить русский язык.

По его словам, из Калужской области отправились в армию как новые граждане, так и иностранцы, которые хотят стать россиянами, однако это происходит добровольно.

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