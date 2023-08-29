Во дворе калужан второе лето живут коноплянки

На днях наша читательница Наталья КУЗНЕЦОВА поделилась с редакцией фото и рассказала, что во дворе их частного дома в поселке Полотняный Завод по соседству с людьми второй год живут птицы коноплянки.
Пернатых во дворе случайно заметил муж Натальи, обративший внимание, что в тую постоянно залетает птица.
Оказалось, что в самой глубине кроны дерева коноплянки свили гнездо.
— Этим летом самое первое гнездо мы заметили еще в начале июня, там уже была кладка из пяти яиц, к слову, в каждом последующем гнезде тоже всегда было ровно пять яиц, – рассказывает Наталья. – Очень интересно за ними наблюдать. Мы обратили внимание, как аккуратно сделаны их гнезда, маленькие, круглые. У нас во дворе бегает собака и на фотографии даже можно заметить, что в гнездо вплетены не только сухие травинки разной толщины, но и шерсть собаки, ею птицы утепляли гнездо, ведь начало этого лета еще было холодным.
Всего четыре таких гнезда в своем дворе насчитала семья Кузнецовых.
Хочу отметить, что период развития у птенцов короткий, проходит очень быстро. Коноплянка отложила яйца и за две недели птенцы вылупляются, набираются сил и вылетают из гнезда, растут стремительно.
Птенцы коноплянок растут очень быстро, отмечает Наталья.
Этим летом один птенчик у них выпал и лежал возле туи, видно было, что слабенький, больной. Мы боялись к нему подходить, потому что некоторые птицы потом оставляют птенцов. Но эти самка с самцом постоянно прилетали к нему, чтобы покормить. Они его не бросили. И нас они совершенно не боялись, второе гнездо построили уже совсем близко к нашему крыльцу, где бегает собака, мы рядом разговариваем.
У коноплянок за лето было четыре гнезда. В нашем дворе в зарослях винограда этим летом появилось пятое гнездо, но его сделала другая птичка, мы не поняли, какая именно. Видно было, что она вела себя совсем по-другому, опасалась нас. Когда мы подходили близко, она прикидывалась больной и хромой, всячески отводила нас от своего гнезда. Мы не стали больше беспокоить. Ну а коноплянки спокойно уживаются по соседству с людьми.
На следующее лето, думаю, гнезд у нас будет больше, во дворе еще одна туя подрастает. Я очень рада, что у нас появились такие жители.
В следующем году Наталья с супругом с нетерпением будут ждать возвращения своих соседей.
Вот такие туи пришлись по душе маленьким птичкам.
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