Третьего маленького космонавтика установят в Калуге на улице Луначарского

В четверг, 31 августа, у школы на улице Луначарского, 16 в Калуге установят маленькую фигурку космонавта. Это будет третий такой объект в городе.

- Мини-космонавтик станет подарком от дедушки Михаила внучке Катюше, - рассказали 29 августа в правобережной группе Калуги. - Согласно семейной задумке, арт-объект будет каждое утро встречать девочку у школы и провожать на занятия, заряжая хорошим настроением и настраивая на отличные оценки.

Напомним, первого космонавтика установили в июне на ступеньках драмтеатра. Второй появился в июле в фонтане на Театральной площади. Они изготовлены из бронзы скульптором Алиной Фарниевой.

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