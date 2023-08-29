В Группе РПМ введен в эксплуатацию весовой комплекс для развески подвижного состава

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На Калужском заводе «Ремпутьмаш» (входит в холдинг «Синара-Транспортные Машины») введен в эксплуатацию универсальный весовой комплекс для развески подвижного состава. Комплекс, произведенный специализированной калужской компанией, предназначен для определения общего веса путевых машин и тепловозов, получения точных значений взвешивания техники поколесно, поосно, а также позволяет зафиксировать смещения осевой нагрузки.



Новый комплекс состоит из 18 весовых платформ, максимальный предел взвешивания - 360 тонн (20 тонн на каждую платформу), длина комплекса - 25 метров. Монтаж весового комплекса проходил без остановки действующего производства. Заключительным этапом монтажа железнодорожных весов стало проведение первичной государственной поверки. Калужский завод «Ремпутьмаш» получил соответствующие отметки в паспорте весоизмерительного оборудования, информация внесена в ФГИС АРШИН. Специалисты завода прошли обучение по эксплуатации комплекса, организованное производителем.





«По предварительным оценкам, внедрение собственного весового комплекса позволит предприятиям СТМ сократить затраты на процедуру взвешивания техники при сдаче заказчику более чем на 13 миллионов рублей в год. Кроме того, новый комплекс обеспечит защиту от возможных финансовых потерь из-за неточного взвешивания специального подвижного состава», - прокомментировал генеральный директор Группы РПМ Кирилл Эпштейн.





Универсальный весовой комплекс разрабатывался компанией «Альфа-Эталон» с учетом выпускаемой на предприятии продукции, в дальнейшем может применяться для взвешивания новых моделей. Результаты отображаются на весовых индикаторах и автоматически вносятся в итоговый протокол взвешивания.





«Производители подвижного состава благодаря весовым комплексам получают точные подтвержденные измерения при выпуске новой продукции и ее сертификации. Калужский завод «Ремпутьмаш» является крупным производителем специального железнодорожного подвижного состава и очень важно, что наше оборудование позволит РПМ выпускать технику еще более высокого качества», - отметила генеральный директор компании «Альфа-Эталон» Оксана Климанова.

АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»/

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