В Калужской области смертность снизилась на 12%

За семь месяцев 2023 года в Калужской области умерли 8219 человек. Такие данные во вторник, 29 августа, опубликовал региональный загс.

За такой же период 2022 года был 9301 умерший. Смертность снизилась на 12%.

Рождаемость в регионе также снизилась. Ранее Калугастат публиковал данные за январь-июнь. В 2022 году за полгода родились 3374 ребенка, в 2023-м – 3289.

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