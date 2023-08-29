В Калуге аисту собрали клюв с помощью 3D-фиксатора

В Калуге периодически продолжают травмироваться аисты. В середине августа в центр спасения диких животных «Феникс» попала птица со сломанным клювом. По словам руководителя центра Вероники Матюшиной, пострадавшую было необходимо кормить и поить вручную, а на клюве стоял фиксатор. Пациентку назвали Клювдия.

Во вторник, 29 августа, из «Феникса» сообщили о том, что пострадавшей птице восстановили клюв с помощью 3D-фиксатора.

-Мисс Клювдия здорова, клювом пользуется полноценно и готовится к отлету, - отметила Вероника.

Руководитель центра поблагодарила ветеринаров Марата и Дмитрия, подаривших птице шанс вернуться на волю.

В минувшее воскресенье, 27 августа, самый известный орнитолог Калуги Юрий Галченков сообщил о том, что «аистопад» на территории региона продолжается. В «Феникс» была доставлена еще одна птица.

Аиста заметили в Мещовском районе. Молодая птица сильно хромала, хотя внешних повреждений не было видно.

- Вероника Матюшина предполагает травму таза или тазобедренного сустава, - рассказал Галченков. - Находясь в заботливых руках, теперь птица имеет шанс на выздоровление!

Сейчас в центре 11 аистов. По словам орнитолога, десять постояльцев поделили на 2 группы: летные и нелетные. В первой группе окрепший аистенок Цеппи и Клювдия. Новый пациент пока живет в теплице под наблюдением.



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