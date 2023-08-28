В Калужской области открылся предзаказ на iPhone 15

Калужане получили возможность оформить предказаз на iPhone 15. Первой в России принимать заявки начала компания МТС.
Получить новый гаджет одними из первых в стране смогут те, кто купит виртуальный сертификат за 50 000 рублей. при получении iPhone 15 нужно будет доплатить остаток.
Ожидается, что Apple представит iPhone 15 уже 12 сентября. После этого работники колл-центра свяжутся с каждым обладателем сертификата для уточнения деталей заказа.
Покупатели нового гаджета получат в подарок кешбек в 3 тысячи рублей и МТС PayTag, который даёт возможность привязать к платёжному стикеру около 20 карт различных банков.
- Продукты от Apple уже давно зарекомендовали себя как революционные решения, поэтому они всегда пользуются высоким спросом у россиян уже на старте предзаказов, - прокомментировал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов. - Мы всегда стремимся презентовать все новинки одними из первых в России или в мире, поэтому и сейчас предлагаем уникальную возможность для покупки iPhone 15. С помощью виртуального сертификата каждый клиент сможет не только получить новый смартфон, но и годовую гарантию от МТС.
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