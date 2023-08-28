Калужан приглашают на ярмарку кружков и секций

Напоминаем, что в пятницу, 1 сентября, наш сайт и ТРЦ «Торговый квартал» приглашает учеников Калуги и их родителей на «Ярмарку дополнительного образования для детей».

Здесь вы сможете познакомиться со всем многообразием кружков, секций и школ города Калуги, задать интересующие вопросы и записать своего ребенка на обучение.

В программе мероприятия конкурсы, мастер-классы, игры и подарки.

Ждем вас на площадке ТРЦ «Торговый квартал», по адресу: улица Московская, 338а.

Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до 16:00.

Приглашаем организации дополнительного образования Калуги - школы, студии, кружки - принять участие в ярмарке и рассказать о себе калужанам.



Оставить заявку на участие и узнать подробности можно по телефону: +7 (4842) 79-04-54, добавочный 181.

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