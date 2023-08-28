Заболеваемость ОРВИ снизилась в Калужской области

За неделю, с 21 по 27 августа, в Калужской области 2980 человек обратились к врачам по поводу ОРВИ. Это на 0,8% меньше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости на 17% ниже уровня порогового значения.

Превышены пороговые показатели только у пациентов старше 15 лет – на 6,7%.

В Калуге заболевших ОРВИ за неделю стало меньше на 0,1%.

В больницы с этим заболеванием попали 32 человека.

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