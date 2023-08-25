В Калуге открыли стелу «Город воинской доблести»

В пятницу, 25 августа, в Калуге на пересечении улиц Баумана и Пушкина прошла торжественная церемония открытия стелы «Город воинской доблести», сообщили в горуправе.

В мероприятии принял участие Губернатор области Владислав Шапша.

- Почётное звание «Город воинской доблести» для Калуги и этот важный памятный знак – глубокие символы для нашего города и его жителей, - отметили в горуправе.





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