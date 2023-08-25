Когда предприятие ценит своих сотрудников

Работники Калужского хлебокомбината рассказали, почему так любят свою работу

«Большие шаги вперед»

— Калужский хлебокомбинат я выбрала ­когда-то прежде всего из-за стабильности, – говорит заведующая складом готовой продукции Калужского хлебокомбината Галина Анатольевна ЛОГИНОВА. — 2000‑е годы были неспокойные, я работала в управлении от облисполкома, он закрылся, я осталась без работы.

На заводе была вакансия, я позвонила в отдел кадров и буквально на следующий день меня пригласили, так и работаю заведующей складом.

Опыт до трудоустройства на предприятие был большой: с 28 лет я занимала руководящие должности.

За эти годы на нашем хлебозаводе изменилось очень многое. Мы делаем большие шаги вперед! Если раньше у нас был бумажный отчет, который занимал немало времени, то теперь все компьютеризовано.

Тогда было только пять эстакад для погрузки транспорта, а теперь у нас есть верхние и нижние, одновременно могут грузиться 16 машин.

На производстве большие изменения. Генеральный директор Лев Николаевич сам разработал некоторое оборудование и внедрил его в производственный процесс. Такого ни у кого нет! Руководитель полностью вовлечен в работу предприятия.

Упаковщики работают с ручными сканерами, нажимают, и мы уже у себя на компьютере автоматически получаем от них данные по переданной продукции, отслеживаем. На проходной электронный пропуск, этот же пропуск мы применяем еще в других рабочих моментах, все автоматизировано.

Заказали у нас тысячу батонов, столько нам производство и выдаст, все четко. Залежей хлеба нет. Вот пока я с вами говорю, наши машины, дневная смена, загружаются и везут горячий хлеб, который только из печи вышел. Дорабатываем вторым рейсом и наш склад выходит в ноль.

В подчинении у меня 35 человек: кладовщики и приемосдатчики на погрузке, это родной коллектив. Все, кто сейчас работает, все мои, я их принимала. Знаю, на что они способны, прошли вместе большой путь.

Работать еще почему хочется: руководство ценит своих сотрудников! У нас тех, кто выходит на пенсию, не забывают. В честь профессионального праздника, в октябре, руководство выплачивает пенсионерам, которые у нас раньше работали, премию. К Пасхе им передают куличи, деньги.

Для души у меня есть дача. Причем я никогда не думала, что это меня так увлечет. Весь мой род — городские, у нас никогда не было деревни.

Когда мне исполнилось 34 года, я захотела дачу и просто купила участок. Сейчас ему больше 35 лет. Мне нравится заниматься землей, выращивать экологически чистые продукты на органических удобрениях. У меня растет буквально все: помидоры, кабачки, баклажаны, перцы, картошка. Урожай отличный.

«Здесь о тебе позаботились»

— Я переехала в областной центр из Кирова Калужской области, где более 20 лет работала на местном хлебокомбинате, — рассказывает технолог Калужского хлебокомбината Наталья ЧЕБОТКОВА. — Была тестоводом, пекарем, мастером хлебного цеха, кондитером, мастером кондитерского цеха.

Для меня профессия — это, скорее, призвание, вид искусства, поэтому в Калуге я целенаправленно искала работу по профессии. Отправила резюме в Калужский хлебокомбинат, мне позвонили, пригласили на собеседование, все прошло успешно. По моему ощущению, я влилась в производственный процесс легко.

Когда искала вакансии, обращала внимание на условия труда, потому что 1/3 жизни мы проводим на работе. Выбирала прежде всего удобство для себя, и чтобы график не сказывался на семье.

Изначально понравилось руководство производства. Мне комфортно в коллективе. В первый день я побыла там часа два, наблюдала, как относятся к сотрудникам, когда ­что-то происходит. Поняла, что спокойно на все реагируют, корректно общаются. На работе бывает всякое, агрессии не хочется, жизнь и так у всех непростая.

На работе есть все необходимое: столовая, кулеры с водой, все оборудование. Одежду рабочую нам стирают! Это так важно, когда ты после работы не несешь домой одежду и не отстирываешь ее. Здесь о тебе позаботились: приходишь, тебе дали все чистое. Отработал, снял рабочую форму и положил в специальный бокс. Это экономия твоих сил и средств. Когда у тебя 20 смен, отстирать спецовки выходило бы в немалую сумму и отнимало бы много времени. Вот из таких моментов и складывается общее впечатление от места работы.

Я не скажу, что фронт работы маленький или нам дают спуск, но работа интересная! Жалко, пока у нас кондитерки нет, но цех, кстати, есть шикарный, новый. Может, ­когда-то запустят.

Я техник-­технолог на заводе, контролирую качество продукции, сырья. Проверяю входное в цех сырье: сроки годности, условия хранения, контролирую тестозаготовки, проверяю влажность и кислотность теста перед отправкой на формовку. Если оно будет слишком крепкое, хлеб будет крошиться, если слишком влажное, будут большие поры. Проверяю четыре цеха, в том числе готовую продукцию, не допускаем брак.

Все мои 12 часов проходят на ногах: пока ты прошел четвертый цех, уже первый снова пора проверять. Посидеть могу, когда заполняю журналы контроля качества.

С коллегами вне работы побывать ­где-то пока не довелось, но я отслеживаю экскурсии, когда будет ­какой-­нибудь сплав на байдарках, обязательно поеду.

Я считаю, если ты выбрал свой вид деятельности, свою стихию, оттачивай мастерство так, чтобы ты сам гордился своей работой.

«Чувствовать, что это твое»

— С Калужским хлебокомбинатом я очень давно, — рассказывает продавец фирменного магазина «У Ржаника» Ольга ГОЛУБЕВА. — Сначала сотрудничала с ним, а в 2017 году устроилась на предприятие в бухгалтерию, с 2018 года перешла в сеть магазинов «У Ржаника». Можно всю жизнь искать свою профессию: быть педагогом, бухгалтером, а придя в магазин, чувствовать, что это твое.

Здесь я всегда в центре внимания, на меня все смотрят, это заставляет держать себя в тонусе. Знаете, я была из тех женщин, которые не тратят много времени на готовку. Здесь я полюбила готовить и у меня это стало получаться! Калужский хлебокомбинат изготавливает множество полуфабрикатов.

У нас по соседству располагался цирк, утром за кофе ко мне приходил главный цирковой артист из династии Алиевых со словами: «Дайте мне, пожалуйста, ваш божественный пирожок с малиной». Выпечка никого не оставляет равнодушным.

Нравится, что у нас стабильный заработок: я четко знаю, какая у меня будет зарплата и когда я ее получу. Мой труд оплачивается хорошо.

Приехал ко мне наш водитель, выгрузил все, я ему: «Ой, дай Бог тебе здоровья и невесту богатую», а он мне отвечает: «Зачем мне богатая, я на хлебокомбинате работаю!»

Я горжусь, что отношусь к такому предприя­тию. Стараюсь делать все с душой. Мы со сменщицей выкладываем товар, поддерживаем порядок. Вложила свои силы ¬– хочется, чтобы к тебе приходили, хочется продавать.

Руководство не забывает нас радовать: на 8 марта и на 23 февраля подарки дарит, на профессиональные праздники премии получаем.

В свободное время предпочитаю прогулки. Могу на выставку сходить. В Гостиных рядах проходил «Летний Джем» — я в восторге была! И на «Мир гитары» хожу.

На работе чувствуешь, что ты нужен. Я здесь самореализуюсь и приношу пользу людям. Есть все условия для работы, а остальное зависит от меня, как капитана, — завершает Ольга Леонардовна.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.