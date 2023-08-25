В Калуге поймали 16 мигрантов

При проведении профилактического мероприятия сотрудники полиции в Калуге задержали 16 гостей из ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе УМВД в пятницу, 25 августа.

На территории областного центра проверили 35 объектов строительства и мест компактного пребывания граждан. В итоге было задержано 16 иностранцев.



Сотрудникам внутренних органов удалось пресечь 17 правонарушений в сфере миграции, 11 из которых – нарушения правил въезда и режима пребывания в стране, шесть – нарушения Трудового кодекса.

Профилактические мероприятия будут продолжены, пообещали в полиции.

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