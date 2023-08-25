Какие бывают гепатиты

Печень — основное место синтеза белков, образования факторов свертывания крови. Одна из важнейших функций печени — образование и секреция желчи, необходимой для переваривания пищи. В печени накапливается гликоген, который при больших энергетических затратах может переходить в легко усвояемый энергоноситель — глюкозу.

Нарушить ее функцию могут алкоголь, наркотики, вирусы, бактерии, гельминты, некоторые лекарства, радиация, простейшие (амебы).

Сегодня наблюдается довольно неблагоприятная ситуация с вирусными гепатитами.

Вирусные гепатиты — воспаление печени, вызывается вирусами гепатитов (А, В, С, D, Е), при этом страдают все функции печени.

Гепатит А (желтуха) — кишечная инфекция. Заражение происходит от больного вирусным гепатитом А.

Болезнь протекает остро, заканчивается полным выздоровлением, при этом развивается пожизненный иммунитет. В последующем людям, переболевшим вирусным гепатитом А, необходимо исключить лекарства с гепатотоксичным действием и соблюдать щадящую печень диету.

Чтобы не заразиться гепатитом А, нужно соблюдать простые правила:

мыть руки после туалета и улицы, перед едой;

мыть овощи и фрукты;

не пить некипяченую воду;

не купаться вблизи канализационных и ливневых стоков.

сделать прививку от гепатита А

Гепатиты В и С передаются от человека, у которого в организме есть вирусы гепатитов В или С:

через инфицированную кровь (при употреб­лении наркотиков; через нестерильный инструмент при проведении лечебных и косметологических манипуляций (тату, пирсинг) в «кустарных» условиях, при переливании зараженной крови, использовании чужих бритв, зубных щеток, маникюрных принадлежностей);

при всех видах половых контактов без презерватива,

от матери к ребенку во время беременности или в родах.

Основные симптомы гепатитов:

тошнота и рвота,

повышение температуры,

потемнение мочи,

осветление кала,

тяжесть или боли в правом подреберье,

отсутствие аппетита,

усталость,

желтушность кожи и слизистой оболочки глаза (не всегда, есть безжелтушные формы болезни).

С момента попадания вируса гепатита В или С в организм и до появления первых симптомов может пройти от 2 до 6 месяцев.

Гепатиты В и С опасны тяжелыми осложнениями — цирроз и рак печени, поэтому не следует откладывать свой визит к врачу, даже если не чувствуется никаких проявлений болезни (вирусоносительство), вирус уже есть в организме и делает свое «черное» дело, в том числе передается другим людям. Поэтому, чем раньше пациент приходит к врачу, тем лучше для его здоровья и жизни, тем меньше риск распространения болезни.

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