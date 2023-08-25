Какие бывают гепатиты

Печень — основное место синтеза белков, образования факторов свертывания крови. Одна из важнейших функций печени — образование и секреция желчи, необходимой для переваривания пищи. В печени накапливается гликоген, который при больших энергетических затратах может переходить в легко усвояемый энергоноситель — глюкозу.
Нарушить ее функцию могут алкоголь, наркотики, вирусы, бактерии, гельминты, некоторые лекарства, радиация, простейшие (амебы).
Сегодня наблюдается довольно неблагоприятная ситуация с вирусными гепатитами.
Вирусные гепатиты — воспаление печени, вызывается вирусами гепатитов (А, В, С, D, Е), при этом страдают все функции печени.
Гепатит А (желтуха) — кишечная инфекция. Заражение происходит от больного вирусным гепатитом А.
Болезнь протекает остро, заканчивается полным выздоровлением, при этом развивается пожизненный иммунитет. В последующем людям, переболевшим вирусным гепатитом А, необходимо исключить лекарства с гепатотоксичным действием и соблюдать щадящую печень диету.
Чтобы не заразиться гепатитом А, нужно соблюдать простые правила:
Гепатиты В и С передаются от человека, у которого в организме есть вирусы гепатитов В или С:
Основные симптомы гепатитов:
С момента попадания вируса гепатита В или С в организм и до появления первых симптомов может пройти от 2 до 6 месяцев.
Гепатиты В и С опасны тяжелыми осложнениями — цирроз и рак печени, поэтому не следует откладывать свой визит к врачу, даже если не чувствуется никаких проявлений болезни (вирусоносительство), вирус уже есть в организме и делает свое «черное» дело, в том числе передается другим людям. Поэтому, чем раньше пациент приходит к врачу, тем лучше для его здоровья и жизни, тем меньше риск распространения болезни.
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