В московские больницы отправятся трое взрослых, и один ребенок

Ранее мы сообщали о том, что некоторые пострадавшие в аварии на перекрестке Кирова и Рылеева в Калуге будут эвакуированы в Москву.

Информацию уточнил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

-Троих взрослых и одного ребенка направляем в Москву в федеральные центры для оказания при необходимости высокотехнологичной медицинской помощи и реабилитации, - рассказал глава калужского минздрава.

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