Бригада отлова приезжала на место нападения собак на незрячую женщину в Калуге

Как мы писали ранее, в Калуге бродячие собаки напали на женщину с собакой-проводником.

Напомним, все произошло между домом №40 по улице Мичурина и домом №62 по улице Пестеля. Женщина, которая передвигается с тростью и собакой-проводником еле отбилась от агрессивных псов.

В тот же день городская управа Калуги сообщила, что по адресу будет направлена служба отлова собак.

В четверг, 24 августа, состоялся выезд бригады отлова, о чем уведомила Горуправа. Удалось поймать одну собаку, других не обнаружили. На следующей неделе будет повторный выезд.

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