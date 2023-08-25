Медики обсудят вопрос эвакуации в Москву трех взрослых пострадавших в страшной аварии калужан и одного ребенка

Жизни всех восьми госпитализированных в областную детскую больницу и БСМП пока ничего не угрожает. Они находятся в стабильном состоянии, о чем утром пятницы, 25 августа, сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.
Ранее в телефонном разговоре нам рассказала об этом главврач Калужской областной больницы Елена РАЗУМЕЕВА:
- Состояние всех пострадавших во вчерашней аварии на улице Кирова в Калуге стабильно, пациентам проводят дополнительные обследования, - говорит она.
Давать прогнозы на будущее Елена Валентиновна пока отказалась. Напомним, в областной больнице находятся четыре женщины. Еще вчера они все были в тяжелом состоянии. Будем надеяться, что со временем оно будет только стабильно улучшаться.
- В 9 часов областной клинической больницей будет проведена телемедицинская консультация с медицинским центром НМХЦ им. Пирогова, - говорит Владислав ШАПША. - По итогом консультации будет приниматься решение о том, кого из пациентов целесообразно эвакуировать в федеральный медицинский центр, а кто продолжит лечение в областной клинической больнице.
По словам губернатора, пока речь идет о возможной эвакуации троих пациентов.
Тем временем в детской больнице находятся двое подростков и трехлетний ребенок. И в 9.30 детская областная больница с помощью технологий телемедицины проконсультируется с врачами пироговской больницы по вопросу необходимости эвакуации к ним пострадавших детей. Пока речь идет об одном ребенке.
А в БСМП в 9.30 калужские врачи будут связываться с Национальным центром имени Бурденко. Они обсудят состояние и ход лечения того пациента, который доставлен к ним. В данном случае эвакуация калужанина в Москву не планируется.
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