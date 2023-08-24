Четверо из десяти пострадавших в аварии в Калуге находятся в тяжелом состоянии

В областную клиническую больницу после аварии доставили четверых женщин. Как рассказала главный врач клиники, всем им уже оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.

- Все четверо – женщины, - пояснила Елена Разумеева. - Все находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается высококвалифицированная медицинская помощь. Некоторым уже проведены необходимые операции.

Напомним, еще одного взрослого доставили в БСМП и по последней информации готовят к операции. Подростки 15 и 16 лет, а также трехлетний ребенок находятся в детской больнице.

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