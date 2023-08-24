Пьяный водитель, сбивший 10 человек, пьёт за рулем не впервые

Как мы уже писали, сегодня днем, 24 августа, водитель на «Тойоте Корола» на перекрестке улиц Рылеева и Кирова сбил людей.

Как сообщает наш корреспондент с места событий, по предварительной информации пострадало 10 человек. Трое погибли. Среди них – девочка 14 лет. Сейчас на месте работают медики, спасатели и полиция. Прибыла и прокуратура.

Как нам стало известно из открытых источников, водитель автомобиля, Владимир А. уже далеко не первый раз попадается на нарушении правил. Вот выписка части его подвигов:

Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства. 29.07.2009

Превышение установленной скорости движения тс на величину от 20 до 40 км/ч. Дата нарушения: 29.01.2010

Уклонение водителя, имеющего право управления ТС, от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения

Управление тс с нарушениями условий, указанных в полисе осаго дата нарушения: 23.07.2007

Появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Также он был судим, правда нам пока не удалось выяснить за что.

UPD

По уточненной информации, погибших нет, но несколько человек в тяжелом состоянии

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