ДТП произошло на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта в Калуге

В среду, 23 августа, наши читатели сообщают, что на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта в Калуге образовывается пробка – столкнулись два автомобиля.

Один из участников - создание советского автопрома - Волга.

Ищите пути объезда. Водителям пожелаем поскорее все оформить и разъехаться. Обещают грозу.

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