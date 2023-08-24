Открытие дилерского центра VOYAH в городе Калуге

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VOYAH – новое имя на мировом рынке! КорсГрупп Калуга и автомобильная марка VOYAH подписали соглашение об открытии нового дилерского центра VOYAH Корс Калуга. Это первый официальный дилер в области.
Дилерский центр VOYAH Корс Калуга расположен на Грабцевском шоссе, недалеко от международного аэропорта «Калуга». Имеет удобный подъезд со стороны города и окружной дороги, просторную собственную парковку, а также идеальный маршрут для тест-драйва.
Здание дилерского центра VOYAH Корс Калуга отвечает высочайшим стандартам марки. Шоу-рум вмещает три демонстрационных автомобилей. Сервисный центр располагает слесарными постами, полным комплектом оборудования и специнструментом. Также на локации работает кузовное производство, которое позволяет осуществлять восстановительный ремонт.
На российском рынке в настоящее время представлены три модели VOYAH — премиальный электрокроссовер VOYAH FREE в двух версиях: полностью электрической (EV) и с увеличенным запасом хода (VOYAH FREE EVR). Роскошный минивэн VOYAH DREAM в электрической и гибридной версии и высокотехнологичный электрический седан PASSION.
Помимо продажи и обслуживания автомобилей, центр предоставляет услуги по оформлению кредитов и страхования автомобилей, а также работает по программе VOYAH TRADE-IN. Владельцев автомобилей с пробегом любой модели, желающих приобрести премиальный электрокар, ожидают интересные условия покупки, а именно получение дополнительной выгоды от дистрибьютора и автосалона.
Интеллектуальные электромобили VOYAH сочетают в себе премиальный уровень комфорта, изысканный запоминающийся дизайн, впечатляющую динамику, безупречную безопасность и передовые технические решения, направленные на защиту окружающей среды.
VOYAH – Ваша привилегия быть первым!
В честь открытия дилерского центра, предоставляются специальные условия на приобретение нового автомобиля.
Узнайте все подробности об автомобилях VOYAH и запишитесь на тест-драйв!
Звоните по телефону: +7 (484) 221-96-37.
Оставляйте заявку на нашем сайте: voyah-kors-kaluga.ru
VOYAH КорсГрупп
Калуга, ул. Автомобильная, 2
ООО "КОРС НОВОМОСКОВСК".
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