Стела воинской доблести Калуги подросла и показалась из-за ограждения

В эти дни на перекрестке улиц Баумана и Королева, на месте цветочной клумбы вовсю идет возведение стелы "Город воинской доблести".

Ее должны закончить ко Дню города, который отмечается на этих выходных.

23 августа "Гюльчатай показала личико". Стела показалась из-за ограждения.

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