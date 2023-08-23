Ямы во дворах Калуги, мусор и опасное ограждение на Гагаринском мосту. На что еще нам жалуются калужане

В последнее время в бот обратной связи нашего телеграм-канала поступает множество жалоб на состояние города. Мы уже публиковали информацию о свалках в различных районах Калуги, рассказывали о плохом состоянии дорог, особенно дворовых территорий, поломанных объектах благоустройства.
По факту каждого обращения мы рассылаем запросы в горуправу, однако сообщения продолжают приходить, и мы решили немного изменить формат их обработки. Теперь мы будем выкладывать то, что вы присылаете, не после получения официальных ответов, а сразу. Чтобы подстегнуть ответственные службы порасторопнее рассматривать ваши жалобы. Ответ же по каждому случаю будем давать после того, как он поступит в редакцию
И сегодня, 23 августа, публикуем первую порцию того, что вы прислали, но на что ответ нам пока не поступил
— Здравствуйте, улица Маршала Жукова, 37, асфальта нет от слова совсем, зайти в подъезд, особенно с коляской и ребёнком, очень проблематично, – сообщает Дарья Серова. – Особенно трудно пройти после дождя, стоят огромные лужи. Около соседних домов меняли асфальт полностью и только 37 дом обходят стороной! Почему так? Очевидно, что надо полностью уже менять асфальт. Когда же его поменяют? И в данный момент частично латают дорогу в соседних домах, а наш опять пропускают.
Вход в подъезд на Маршала Жукова, 37.
Дорога вдоль дома № 37.
— Хочу пожаловаться на состояние детской площадки в сквере Карпова, – пишет нам читатель. – Состояние детской горки плачевное. Опасное для детей. Как и покрытие площадки. О него легко зацепится и упасть.
Детская площадка в сквере Карпова.
— Сегодня 4 подростков примерно в 21:10 устроили пальбу салютом по двору в р-не домов по ул.Кибальчича 13,15. – пишет нам Елена. – Вернее 3 прошли, а 4-й поджег салют, но направил его во двор, а не вверх. Люди и подростки еле смогли убежать, т.к. в темное время суток ничего не видно. Дворовая площадка, да, собственно, и сам район, очень плохо освещается, камер на домах мало. Я в этот момент была дома, но дети испугались. Грохот был сильный. Я выглянула в окно и увидела салют по земле, а потом в камеры, что оттуда бежали дети и взрослые. Что за дурдом???? И это когда такая ситуация .... дроны только и летают.... Надеюсь, полиция по камерам найдет этих отморозков и привлечет к ответственности, чтобы больше не повадно было такие шуточки вытворять.
Скрин с камеры подъезда дома на Кибальчича.
— Хочу поделиться видео, которое описывает халатность управляющей компании по адресу Белинского, 6, под.4, электрощитовую на 5 этаже заливает водой, но никому до этого нет дела, – сообщает Evgen.
Евгений прислал видео, как водой заливает электрический щиток. Если оно не отркывается, смотрите по ссылке.
— Когда по улице Хрустальной 33 наведут порядок возле мусорки? – спрашивает калужанка Марина. - Валяются ветки, гнилые яблоки и всевозможные отходы. Не приятно проходить мимо неё.
Свалка на Хрустальной.
Калужанин Иван сообщил о зияющей девять месяцев дыре в ограждении пешеходной части Гагаринского моста.
Напомним, власти города с марта ищут деньги на приведение ограждения в порядок. Если видео не открывается, смотрите его по ссылке.
— Много раз слышал, что Окскую ветку переделают в автодорогу или даже в велодорожку, но, когда проходил по ней в районе ул.Маршала Жукова – ул.Подгорная, то заметил, что какая-то организация засыпает её почвой и мусором с целью расширения своей полезной территории, – сообщает читатель Коля. – Идеи по превращению Окской ветки во что-то общественно полезное забыта и за счёт неё будут просто расширять свои площади разные магазины и автомойки? Так получается?
Калужанин приложил фото Окской ветки.
— Еще в начале лета было решение по поводу сноса незаконно установленного забора, но ничего не изменилось, почему? – спрашивает Павел Мартынов.
Ограждение на месте.
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