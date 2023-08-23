В Калужской области под Шайковкой сбили два беспилотника

В среду, 23 августа, в Калужской области рядом с поселком Шайковка сбиты два беспилотника, сообщает губернатор Калужской области Владислав Шапша.

— Сегодня днем на территории Кировского района, вблизи п. Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БПЛА, - сказал губернатор. - Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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