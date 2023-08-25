Наслаждайтесь пикником с нашим вкусным шашлыком

Несмотря на конец августа, шашлычный сезон в самом разгаре. Каждый знает, что жареное мясо на свежем воздухе — это само по себе удовольствие.

В сети магазинов «Ферма» всегда можно найти готовый шашлык: «Классический», «С майонезом» и «Куриный». В составе только натуральное мясо и идеальное соотношение специй. Сроки годности у шашлыка небольшие, потому что нет никаких усилителей вкуса и консервантов.

«Ферма» может похвастаться не только вкуснейшим шашлыком, но и замечательными колбасками. «Баварские», «Мюнхенские», «Домашние», колбаски-гриль поражают своим нежным вкусом и бесподобным ароматом. Не остаются в стороне и колбаски «Классические» из свиного окорока, купаты «Лакомый кусочек» из свиного окорока и куриного филе, колбаски «Индейка с паприкой» из филе индейки и куриного филе. В составе только мясо и натуральные специи: лук, чеснок, соль, перец.

Коллектив торгово-производственной фирмы «Ферма» поздравляет всех калужан с Днем города!

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