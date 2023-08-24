Калужанин с нуля освоил новое ремесло и открыл мастерскую изделий из кожи

erid: LdtCKWnx9

О семейной мастерской и традиционном подходе рассказал мастер Вадим Лазарев.

Как выразить в работе свою философию и взгляд на мир, сохранить стремление к натуральности и близости с природой, создавая качественные и стильные вещи, знает калужанин Вадим Лазарев.

Принцип натуральности

В семейной мастерской авторских вещей из натуральной кожи HYTTE Вадим создает изделия по старым технологиям, которые веками использовали лучшие мастера.

Главный принцип натуральности соблюдается на каждом этапе: для создания изделий используется только итальянская кожа растительного дубления, а все виды работ проводятся исключительно вручную.

Вадим принципиально отказывается от упрощения, механизации труда, считает, что в том и состоит ценность авторских вещей.

О том, как появилась идея создания семейной мастерской, нам рассказал сам Вадим Лазарев.

— Я долгое время был свадебным фотографом, — ​говорит калужанин. — ​Однажды увидел в Интернете, как человек изготавливает изделия из кожи. Как натура творческая, решил попробовать сам, увлекся так, что с 2015 года приобрел новое хобби.

Со временем у начинающего мастера интерес к ремеслу только усиливался: после первой сделанной обложки на паспорт были пройдены различные курсы, мастер-­классы и семинары, изготовлено множество изделий, потрачен не один метр кожи, чтобы довести исполнение до идеала и лишь потом предложить покупателю. Так хобби стало основной профессией.

Мастерская HYTTE

— В своем ремесле я придерживаюсь традиционного подхода: от качества материалов до их производства, — ​говорит Вадим. — ​Работаю с итальянской кожей растительного дубления. Это дорогой материал, потому что делают его ровно так же, как и двести лет назад. Кожа выдерживается в растворе дубовых опилок, проходит еще ряд процедур, но ни на одном этапе не используются современные химикаты, ускоряющие или упрощающие процесс. Этого принципа я придерживаюсь и в изготовлении изделий: 100% ручной труд. Не использую швейную машинку и ряд промышленных инструментов.

К примеру, у многих есть пресс, он на целом листе кожи вырезает сразу несколько заготовок. Но такие штампованные вещи можно найти в любом магазине, ценность изделия теряется. Я же сижу с линейкой и около 40 минут вырезаю вручную все углы, срезы, создаю индивидуальную вещь.

Что касается фурнитуры: ​только металлическая. Кнопки, молнии из латуни, никаких сплавов, — ​подчеркивает калужанин.

Собрать своими руками

Мастер изготавливает около 100 наименований изделий: несколько видов портмоне, ремней, рюкзаков, сумок, ключниц и так далее. Если говорить о клиентах, мужчины берут для себя, а женщины — ​в подарок.

— Работа идет с нуля: придумать, сделать ряд тестовых образцов, потратить много материала и времени, — ​рассказывает Вадим. — ​Все выкраиваю, вырезаю, а края, которые не пойдут во внутренний шов, обрабатываю, полирую вручную каждую грань.

Подготовленные детали собираю в определенной последовательности. Специальным пробойником делаю отверстия под шов. Они должны идти по очень прямой линии, что требует хороших навыков владения инструментом. Через эти отверстия выполняю седельный шов в две иглы, где каждый шаг завязывается в узел. Техника его выполнения не менялась уже сотни лет. Даже если этот шов будет перебит в двух-­трех местах, он не распустится.

После подрезаются грани и происходит финальная полировка, окантовка, устанавливается фурнитура. Сшить два прямоугольника на машинке — ​это одно, а собрать кошелек руками — ​совсем другая история, — ​завершает Вадим Лазарев.

В переводе с норвежского «hytte» — ​хижина. Это домик в отдаленном живописном месте, куда можно добраться только пешком, близость к естественной природе, что позволяет чувствовать себя вне времени.

Вадим признается, для мастерской такое название — ​скорее философский образ, символизирующий натуральность, красоту и минимализм в изделиях.

Самозанятый Лазарев В.В.

Реклама.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.