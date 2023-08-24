Калужанин с нуля освоил новое ремесло и открыл мастерскую изделий из кожи

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О семейной мастерской и традиционном подходе рассказал мастер Вадим Лазарев.
Как выразить в работе свою философию и взгляд на мир, сохранить стремление к натуральности и близости с природой, создавая качественные и стильные вещи, знает калужанин Вадим Лазарев.
Принцип натуральности
В семейной мастерской авторских вещей из натуральной кожи HYTTE Вадим создает изделия по старым технологиям, которые веками использовали лучшие мастера.
Главный принцип натуральности соблюдается на каждом этапе: для создания изделий используется только итальянская кожа растительного дубления, а все виды работ проводятся исключительно вручную.
Вадим принципиально отказывается от упрощения, механизации труда, считает, что в том и состоит ценность авторских вещей.
О том, как появилась идея создания семейной мастерской, нам рассказал сам Вадим Лазарев.
— Я долгое время был свадебным фотографом, — говорит калужанин. — Однажды увидел в Интернете, как человек изготавливает изделия из кожи. Как натура творческая, решил попробовать сам, увлекся так, что с 2015 года приобрел новое хобби.
Со временем у начинающего мастера интерес к ремеслу только усиливался: после первой сделанной обложки на паспорт были пройдены различные курсы, мастер-классы и семинары, изготовлено множество изделий, потрачен не один метр кожи, чтобы довести исполнение до идеала и лишь потом предложить покупателю. Так хобби стало основной профессией.
Мастерская HYTTE
— В своем ремесле я придерживаюсь традиционного подхода: от качества материалов до их производства, — говорит Вадим. — Работаю с итальянской кожей растительного дубления. Это дорогой материал, потому что делают его ровно так же, как и двести лет назад. Кожа выдерживается в растворе дубовых опилок, проходит еще ряд процедур, но ни на одном этапе не используются современные химикаты, ускоряющие или упрощающие процесс. Этого принципа я придерживаюсь и в изготовлении изделий: 100% ручной труд. Не использую швейную машинку и ряд промышленных инструментов.
К примеру, у многих есть пресс, он на целом листе кожи вырезает сразу несколько заготовок. Но такие штампованные вещи можно найти в любом магазине, ценность изделия теряется. Я же сижу с линейкой и около 40 минут вырезаю вручную все углы, срезы, создаю индивидуальную вещь.
Что касается фурнитуры: только металлическая. Кнопки, молнии из латуни, никаких сплавов, — подчеркивает калужанин.
Собрать своими руками
Мастер изготавливает около 100 наименований изделий: несколько видов портмоне, ремней, рюкзаков, сумок, ключниц и так далее. Если говорить о клиентах, мужчины берут для себя, а женщины — в подарок.
— Работа идет с нуля: придумать, сделать ряд тестовых образцов, потратить много материала и времени, — рассказывает Вадим. — Все выкраиваю, вырезаю, а края, которые не пойдут во внутренний шов, обрабатываю, полирую вручную каждую грань.
Подготовленные детали собираю в определенной последовательности. Специальным пробойником делаю отверстия под шов. Они должны идти по очень прямой линии, что требует хороших навыков владения инструментом. Через эти отверстия выполняю седельный шов в две иглы, где каждый шаг завязывается в узел. Техника его выполнения не менялась уже сотни лет. Даже если этот шов будет перебит в двух-трех местах, он не распустится.
После подрезаются грани и происходит финальная полировка, окантовка, устанавливается фурнитура. Сшить два прямоугольника на машинке — это одно, а собрать кошелек руками — совсем другая история, — завершает Вадим Лазарев.
В переводе с норвежского «hytte» — хижина. Это домик в отдаленном живописном месте, куда можно добраться только пешком, близость к естественной природе, что позволяет чувствовать себя вне времени.
Вадим признается, для мастерской такое название — скорее философский образ, символизирующий натуральность, красоту и минимализм в изделиях.
Самозанятый Лазарев В.В.
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