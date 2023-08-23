По всей стране прохдит акция «Собери ребенка в школу»

В рамках организованной партией «Единая Россия» акции по всей стране неравнодушные люди помогают детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям участников специальной военной операции и школьникам из новых регионов.

Глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев и депутат Гордумы Эльвира Капитонова передали пяти калужским семьям подарочные наборы с необходимыми канцтоварами: тетрадями, блокнотами, альбомами для рисования, ручками, карандашами, фломастерами, красками, линейками и обложками. Депутаты пожелали юным калужанам успехов и отличной учёбы.

«Партия «Единая Россия» по всей стране проводит традиционную акцию «Собери ребёнка в школу». Калужское отделение партии также участвует в акции, это доброе дело активно поддержали депутаты Городской Думы Калуги. Думаю, это хорошее подспорье родителям школьников накануне начала нового учебного года», – прокомментировал Юрий Моисеев.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.